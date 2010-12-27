Начальницу медицинского центра Алмазова ограбили на 3,3 млн рублей

Из квартиры были похищены деньги и драгоценности

В период с 10 по 19 октября преступники обнесли квартиру пенсионерки, начальницы отдела Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Медвежатник, простым путем подбора ключей к входной двери квартиры, смог попасть в квартиру и вынести оттуда стопку долларовых купюр, насчитывающую 50 тысяч, драгоценности, а так же две тысячи рублей.

Общий ущерб составил 3 млн 308 тысяч рублей. Как заявили пострадавшие, они отключили сигнализацию у себя в квартире еще весной этого года.

По факту данного преступления было возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Полиция проводит поиски преступников.

Ранее мы сообщали, что неизвестный обокрал отделение почты России.

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