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На Краснопутиловской завершился ремонт 680 метров дорожного полотна
Сегодня, 7:26
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

На Краснопутиловской завершился ремонт 680 метров дорожного полотна

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На эти цели город потратил более 38 млн рублей.

Завершился ремонт дорожного полотна на Краснопутиловской улице. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

На восстановление дороги протяженностью 680 метров город выделил более 38 млн рублей. На участке от площади Конституции до Кубинской улицы полностью заменили асфальт на проезжей части и тротуаре, а также бордюрный камень. Движение по Краснопутиловской улице восстановлено в полном объеме.

Ранее мы писали, что Смольный выделит деньги на строительство двух развязок ЗСД и закупку трамваев.

Фото: Piter.TV

Теги: ремонт дороги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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