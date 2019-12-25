На Краснопутиловской завершился ремонт 680 метров дорожного полотна

На эти цели город потратил более 38 млн рублей.

Завершился ремонт дорожного полотна на Краснопутиловской улице. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

На восстановление дороги протяженностью 680 метров город выделил более 38 млн рублей. На участке от площади Конституции до Кубинской улицы полностью заменили асфальт на проезжей части и тротуаре, а также бордюрный камень. Движение по Краснопутиловской улице восстановлено в полном объеме.

Ранее мы писали, что Смольный выделит деньги на строительство двух развязок ЗСД и закупку трамваев.

Фото: Piter.TV