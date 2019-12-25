Смольный выделит деньги на строительство двух развязок ЗСД и закупку трамваев

В городе появятся Витебская и Шкиперская развязки, а также 169 новых трамваев.

Опубликован проект постановления правительства Петербурга о мероприятиях по инфраструктурным проектам, кредиты на которые выделены из федерального бюджета. Как следует из документа, Смольный частично профинансирует строительство двух развязок, а также закупку трамваев.

В городе появятся Витебская и Шкиперская развязки. На строительство первой выделят 10 млрд рублей из необходимых 26 млрд. В счет второй выплатят 7,5 млрд рублей. Еще 2,5 млрд правительство города даст взаймы.

В период с 2022 по 2023 гг. за счет бюджета в Петербурге закупят 169 трамваев. Город разделит эту трату практически пополам с "Горэлектротрансом".

Ранее мы писали, что бюджет Петербурга увеличивает расходы на развитие города на 53,4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV