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На Красной улице и 7-ом Предпортовом проезде найдены боеприпасы времен ВОВ
Сегодня, 7:38
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lesjasap

На Красной улице и 7-ом Предпортовом проезде найдены боеприпасы времен ВОВ

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В обоих случаях находки оказались старыми минометными минами.

Днем 23 октября специалисты из ГУ МЧС по Петербургу нашли и обезвредили боеприпасы, сохранившиеся со времен ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Около 9:10 часов утра бригада выехала в Московский район. Вблизи 10 здания по 7-ому Предпортовому проезду очевидцы нашли минометную мину. Ее забрали сотрудники Западного военного округа около 17 часов вечера. Снаряд ликвидируют.

В 12:40 личный состав ГУ МЧС нашел минометную мину в Красносельском районе города. Снаряд лежал около дома 28 по улице Красной, в Старо-Паново. Ближе к вечеру, в 16:20 опасный предмет вывезли силами Западного военного округа. Его подготовили для утилизации.

Ранее Piter.tv писал о том, что на набережной реки Фонтанки петербуржцы увидели погоню за "Фольксвагеном".

Фото: Piter.tv
 

Теги: 7-ой предпортовый проезд, боеприпас, вов, красная улица, минометная мина
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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