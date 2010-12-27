На Красной улице и 7-ом Предпортовом проезде найдены боеприпасы времен ВОВ

В обоих случаях находки оказались старыми минометными минами.

Днем 23 октября специалисты из ГУ МЧС по Петербургу нашли и обезвредили боеприпасы, сохранившиеся со времен ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 9:10 часов утра бригада выехала в Московский район. Вблизи 10 здания по 7-ому Предпортовому проезду очевидцы нашли минометную мину. Ее забрали сотрудники Западного военного округа около 17 часов вечера. Снаряд ликвидируют.

В 12:40 личный состав ГУ МЧС нашел минометную мину в Красносельском районе города. Снаряд лежал около дома 28 по улице Красной, в Старо-Паново. Ближе к вечеру, в 16:20 опасный предмет вывезли силами Западного военного округа. Его подготовили для утилизации.

Ранее Piter.tv писал о том, что на набережной реки Фонтанки петербуржцы увидели погоню за "Фольксвагеном".

Фото: Piter.tv

