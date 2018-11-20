На Ярославском проспекте обрушилось здание котельной

В МЧС прокомментировали происшествие.

В Выборгском районе Петербурга произошел обвал здания котельной. Объект отапливал Костромские бани, которые располагаются на Ярославском проспекте в 10 доме. На данный момент сведений о пострадавших нет. На место вызваны аварийные службы.

Нашему мобильному корреспонденту удалось запечатлеть на видео последствия происшествия. Местные жители рассказали, что обрушение затронуло два припаркованных поблизости автомобиля.

Сегодня днем, 8 февраля, в 13:34 поступило сообщение о происшествии на Ярославском пр., д. 16, лит. Б. К месту незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось на месте, в неэксплуатируемом 1-этажном сооружении размером 22х17 метров (принадлежность не установлена) произошло обрушение кровли на площади 50 кв. метров. В результате происшествия повреждены два припаркованных рядом автомобиля. Погибших, пострадавших нет прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС

Напомним, что по делу об убийстве Бадри Шенгелии задержали слесаря.

Фото и видео: Piter.tv