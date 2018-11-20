По делу об убийстве Бадри Шенгелии задержали слесаря

В доме у подозреваемого нашли оружие и боеприпасы.

Правоохранительные органы Петербурга задержали местного слесаря по делу об убийстве криминального авторитета Бадри Шенгелии. В квартире у подозреваемого оперативники обнаружили арсенал с боеприпасами, пистолет, гранатометы и гранату. Фигуранта расследования взяли под стражу днем 7 февраля.

По данным полиции,предполагаемым злоумышленником является мужчина 1986-го года рождения. Ранее гражданин не имел судимости. Установлено, что он работает слесарем механосборочных работ. Сейчас изъятое у подозреваемого проверяется экспертами-криминалистами. После анализа оружия фигуранту выберут меру пресечения.

Напомним, что предпринимателя убили в Ленинградской области в сентябре прошлого года. "Ночной губернатор" Кумарин открестился от причастности к убийству Шенгелии.

Фото и видео: Piter.tv