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По делу об убийстве Бадри Шенгелии задержали слесаря

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В доме у подозреваемого нашли оружие и боеприпасы.

Правоохранительные органы Петербурга задержали местного слесаря по делу об убийстве криминального авторитета Бадри Шенгелии. В квартире у подозреваемого оперативники обнаружили арсенал с боеприпасами, пистолет, гранатометы и гранату. Фигуранта расследования взяли под стражу днем 7 февраля.

По данным полиции,предполагаемым злоумышленником является мужчина 1986-го года рождения. Ранее гражданин не имел судимости. Установлено, что он работает слесарем механосборочных работ. Сейчас изъятое у подозреваемого проверяется экспертами-криминалистами. После анализа оружия фигуранту выберут меру пресечения.

Напомним, что предпринимателя убили в Ленинградской области в сентябре прошлого года. "Ночной губернатор" Кумарин открестился от причастности к убийству Шенгелии.

Фото и видео: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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