На Королёва произошёл ночной прорыв. Дворы затопило кипятком

Специалисты заменили более пяти метров внутриквартального трубопровода.

В ночь на вторник, 26 ноября, в Приморском районе Петербурга произошёл прорыв трубы с горячей водой. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Инцидент произошел на Королёва. В результате кипятком затопило весь двор. По данным ведомства, пострадавших нет. На место выехали службы. В итоге специалисты заменили более пяти метров внутриквартального трубопровода. Отмечается, что тепло вернулось в три дома.

Известно, что службы справились за 5 часов 40 минут.

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