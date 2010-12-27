На Кораблестроителей ночью горела двухкомнатная квартира

Данные о возможных пострадавших уточняются.

В Василеостровском районе Петербурга 23 октября загорелась жилая квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным экстренной службы, сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую около 22:35 вечера. Спасателей вызвали по адресу улица Кораблестроителей дом 16 корпус 1.

На месте выяснилось, что пламя распространилось по одному из помещений в двухкомнатной квартире. Пострадала территория с площадью в 18 квадратных метров. Там выгорела обстановка на площади в пять квадратных метров. Специалисты справились с огнем к 23:12 часам вечера.

На данный момент сведения о пострадавших уточняются. В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава ГУ МЧС и 3 единицы спецтехники.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Ленской улице сгорела "КИА Рио".

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