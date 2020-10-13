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На Коннолахтинской "Шкода" столкнулась с лосем, водителю понадобилась психологическая помощь
Вчера, 22:53
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Коннолахтинской "Шкода" столкнулась с лосем, водителю понадобилась психологическая помощь

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Оба участника аварии остались в живых.

В воскресенье, 21 ноября, на Коннолахтинской дороге по направлению к КАД водитель автомобиля "Шкода" сбил лося. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, инцидент произошел в 21:35 на перекрёстке с Ивинской улицей. Оба участника аварии остались в живых. Сообщается, что в момент аварии сохатый находился в канаве. 

Для автомобилиста на место происшествия отправили психологическую помощь. 

Ранее мы сообщали, что депутат Рашкин признался в убийстве лося. Парламентарий рассказал о случае, произошедшем в конце октября.

Фото: pexels 

Теги: лось, психологическая помощь, шкода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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