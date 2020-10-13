На Коннолахтинской "Шкода" столкнулась с лосем, водителю понадобилась психологическая помощь

В воскресенье, 21 ноября, на Коннолахтинской дороге по направлению к КАД водитель автомобиля "Шкода" сбил лося. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника, инцидент произошел в 21:35 на перекрёстке с Ивинской улицей. Оба участника аварии остались в живых. Сообщается, что в момент аварии сохатый находился в канаве.
Для автомобилиста на место происшествия отправили психологическую помощь.
Ранее мы сообщали, что депутат Рашкин признался в убийстве лося. Парламентарий рассказал о случае, произошедшем в конце октября.
Фото: pexels
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