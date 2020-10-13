На Коннолахтинской "Шкода" столкнулась с лосем, водителю понадобилась психологическая помощь

Оба участника аварии остались в живых.

В воскресенье, 21 ноября, на Коннолахтинской дороге по направлению к КАД водитель автомобиля "Шкода" сбил лося. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, инцидент произошел в 21:35 на перекрёстке с Ивинской улицей. Оба участника аварии остались в живых. Сообщается, что в момент аварии сохатый находился в канаве.

Для автомобилиста на место происшествия отправили психологическую помощь.

Ранее мы сообщали, что депутат Рашкин признался в убийстве лося. Парламентарий рассказал о случае, произошедшем в конце октября.

Фото: pexels