На Кондратьевском проспекте появился "призрачный велосипед"

Смертельная авария, ставшая поводом для установки стихийного мемориала, произошла в 2017 году.

У дома №62 по Кондратьевскому проспекту теперь стоит белый велосипед со свечой на багажнике.

Это "призрачный велосипед" (Ghostbike) – мемориалы, которые представители велосообщества устанавливают в местах смерти единомышленников. Транспортное средство окрашивают в белый цвет и обычно к нему прикрепляют табличку с датой происшествия и именем погибшего. Объект напоминает водителям о внимательности на дороге.



В Петербурге данный объект появился в память о девушке по имени Настя Кислая, погибшей в 2017 году, под колесами автомобиля. Это произошло в ночь с 27 на 28 августа на выезде из посёлка Морозовка. В доме по Кондратьевскому проспекту Настя и жила.

Ранее мы сообщали о том, что в июне жители Петербурга заметили на дороге необычного участника движения. На снимках можно увидеть непривычно большой велосипед высотой около двух метров.

Фото: Петербургское велообщество / ВКонтакте