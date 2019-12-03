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На Комсомольской площади высадили устойчивые к петербургскому климату липы
Сегодня, 13:41
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IRINA_CHALKINA

На Комсомольской площади высадили устойчивые к петербургскому климату липы

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Вдоль зданий на газонах уже растут 37 взрослых лип.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Кировском районе высадили молодые деревья. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Устойчивые к петербургскому климату липы появились на Комсомольской площади. Отмечается, что на этом участке уже  растут 37 взрослых лип.

В ведомстве заявили, что при выборе деревьев специалисты ориентировались на общий стиль озеленения в районе. 

Ранее мы сообщали о том, что в Политехническом университете заявили, что не закрывали парк для петербуржцев.

Фото:пресс-служба комитета по благоустройству

Теги: высадили деревья, комсомольская площадь, липы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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