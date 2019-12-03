На Комсомольской площади высадили устойчивые к петербургскому климату липы

Вдоль зданий на газонах уже растут 37 взрослых лип.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Кировском районе высадили молодые деревья. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Устойчивые к петербургскому климату липы появились на Комсомольской площади. Отмечается, что на этом участке уже растут 37 взрослых лип.

В ведомстве заявили, что при выборе деревьев специалисты ориентировались на общий стиль озеленения в районе.

Ранее мы сообщали о том, что в Политехническом университете заявили, что не закрывали парк для петербуржцев.

Фото:пресс-служба комитета по благоустройству