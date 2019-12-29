На Комсомольской площади столкнулись два автомобиля

О пострадавших не сообщалось.

В субботу, 29 февраля, на Комсомольской площади столкнулись два легковых автомобиля. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что у одной из машин сильно пострадали капот и передний бампер. О пострадавших не сообщалось.

В комментариях предположили, что водители могли не увидеть схему проезда данного участка дороги из-за яркого солнечного света.

Ранее мы писали, что на Богатырском машина сбила двух пешеходов из-за наледи.

Фото: vk.com/spb_today