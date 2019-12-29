На Богатырском машина сбила двух пешеходов из-за наледи

Пострадавшим удалось подняться.

Автомобиль остановился, чтобы пропустить пешеходов, но получилось так, что наехал на них. Момент происшествия из Приморского района Петербурга засняли камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в 19-м часу 28-го февраля на Богатырском проспекте у дома №12. Легковой автомобиль притормозил у пешеходного перехода, но сделать остановку не успела машина, которая ехала позади него. В результате двое человек попали под колеса автомобиля. Судя по кадрам, они смогли подняться.

Об их состоянии не сообщается.

Ранее Piter.TV опубликовал видео из Колпино, на котором машина перевернулась на "спину".

Видео: Piter.TV