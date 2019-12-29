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Видео: в Колпино легковой автомобиль перевернулся на скорости

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Пешеход, который находился поблизости, успел убежать.

Водитель "Тайоты" перевернулся на проезжей части в Колпино. Piter.TV получил момент ДТП с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел около 17 часов на Оборонной улице. В результате аварии легковой автомобиль перевернулся на крышу. Из пешеходов никто не пострадал, о состоянии водитель авто не сообщается. 

Позднее в Петербурге на Выборгской набережной еще один петербургский водитель исполнил "маневр" на дороге. Машину развернуло и прокатило по трассе. В результате пострадал еще один автомобиль, который ехал по встречному движению. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские водители пожаловались на скользкие дороги

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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