Видео: в Колпино легковой автомобиль перевернулся на скорости

Пешеход, который находился поблизости, успел убежать.

Водитель "Тайоты" перевернулся на проезжей части в Колпино. Piter.TV получил момент ДТП с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел около 17 часов на Оборонной улице. В результате аварии легковой автомобиль перевернулся на крышу. Из пешеходов никто не пострадал, о состоянии водитель авто не сообщается.

Позднее в Петербурге на Выборгской набережной еще один петербургский водитель исполнил "маневр" на дороге. Машину развернуло и прокатило по трассе. В результате пострадал еще один автомобиль, который ехал по встречному движению.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские водители пожаловались на скользкие дороги.

Видео: Piter.TV