Петербургские водители пожаловались на скользкие дороги

Дорожно-транспортная ситуация оценивается в 6 баллов.

Вечером 28-го февраля в Петербурге очевидцы сообщают о многочисленных ДТП. По мнению водителей, виной тому стал гололед.

"В Пулково очень скользко на подъезде к терминалу и на разворотном кольц", — написал пользователь.

Он опубликовал снимок, на котором такси врезалось в столб.

Затем петербуржцы сообщили о ДТП на Выборгской набережной. Свидетель аварии объявил "Зиму 2.0" открытой и отметил, что на дороге скользко.

На улице Коллонтай в районе дома №28 легковой автомобиль вынесло на трамвайные пути. Из-за инцидента трамвайное движение в обе стороны было временно приостановлено.

На Суздальном проспекте авто снесло дорожное ограждение и оказалось между двумя проезжими частями. О пострадавших не сообщается. Автор снимка назвал его "масленичные катания".

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента ДТП в Приморском районе.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"