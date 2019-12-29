Петербургские водители пожаловались на скользкие дороги

Вечером 28-го февраля в Петербурге очевидцы сообщают о многочисленных ДТП. По мнению водителей, виной тому стал гололед.
"В Пулково очень скользко на подъезде к терминалу и на разворотном кольц",
— написал пользователь.
Он опубликовал снимок, на котором такси врезалось в столб.
Затем петербуржцы сообщили о ДТП на Выборгской набережной. Свидетель аварии объявил "Зиму 2.0" открытой и отметил, что на дороге скользко.
На улице Коллонтай в районе дома №28 легковой автомобиль вынесло на трамвайные пути. Из-за инцидента трамвайное движение в обе стороны было временно приостановлено.
На Суздальном проспекте авто снесло дорожное ограждение и оказалось между двумя проезжими частями. О пострадавших не сообщается. Автор снимка назвал его "масленичные катания".
Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента ДТП в Приморском районе.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 )