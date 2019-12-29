Видео: иномарка "прокатила" Ладу на перекрестке в Приморском районе

О пострадавших не сообщается.

Днем 28 февраля два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Ланского шоссе и Новосибирской улицы. Момент ДТП с камер видеонаблюдения поступил в распоряжение Piter.TV.

Инцидент произошел в 16:40. "Лада" пыталась повернуть налево, но в нее врезался "Фольксваген". После этого авто вместе проехали несколько метров. К счастью, других машин они не задели. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за месяц пешеходы больше 7 тыс. раз нарушили ПДД в Петербурге и Ленобласти.

Видео: Piter.TV