За месяц пешеходы больше 7 тыс. раз нарушили ПДД в Петербурге и Ленобласти

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд "Пешеход. Пешеходный переход"

За последний месяц сотрудники Госавтоинспеции выявили более 7 тыс. нарушений ПДД пешеходами в Петербурге и области. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба УГИБДД по СПб и ЛО в группе "ВКонтакте".

В течение месяца правоохранители следили за пешеходами и водителями на наиболее аварийно-опасных регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах.

За этот период в регионе составили 7190 административных материалов в отношении пешеходов за нарушение правил дорожного движения. В Ленобласти 272 человека были без световозвращателей в условиях недостаточной видимости.

В Госавтоинспеции напомнили о том, что в темное время суток при переходе дороги или движении по обочине или краю проезжей части рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Вне населенных пунктов это обязательно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что россияне заплатили штрафов по ПДД на 106 миллиардов рублей.

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