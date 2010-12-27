Рабочий Балтийского завода напал на механика "Силовых машин"

Вечером 14 октября в полицию Приморского района обратился 24-летний механик-технолог "Силовых машин" и заявил об избиении и ограблении. Об этом пишет "Фонтанка".
Потерпевший рассказал, что за пару часов до обращения в полицию к нему в квартиру на Комендантском проспекте пришли трое знакомых мужчин. Они избили хозяина квартиры и, угрожая ножом, отобрали флеш-накопитель.
Заявитель смог назвать имена гостей. В ночь на 15 октября полицейские приехали в поселок Солнечное и задержали 35-летнего рабочего Балтийского завода Тимура Гараева.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемый рассказал, что потерпевший некрасиво расстался с его сестрой, а на флешке хранилась информация компрометирующего характера. Проверить содержимое накопителя полицейские пока не могут, так как ищут флешку.
Ранее мы писали, что в Петербурге перед судом предстанут жители Таджикистана, избившие до смерти мужчину.
Фото: Piter.TV
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