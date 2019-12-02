На Комендантском проспекте завершили строительство школы на 1100 мест

Школе присвоили номер 573.

На Комендантском проспекте ввели в эксплуатацию новую школу №573 на 1100 мест, сообщили в пресс-службе городского комитета по строительству.

Пятиэтажное учебное заведение с подземным уровнем появилось во дворе ЖК "Чистое небо". Школа оснащена последней современной техникой: обучаться в ней смогут все возрастные группы школьников, в том числе дети с ограниченными возможностями. Отмечается, что в школе также установили лифты.

Ранее мы писали, что стало известно, когда в области откроют детские сады.

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