Появилось видео 2-х километровой пробки на Комендантском проспекте

Ремонт Шуваловского проспекта продлится до 1 апреля 2023 года.

В четверг утром, 29 сентября, на Комендантском проспекте скопилась 2-х километровая пробка. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Пробка собралась из-за ремонта Шуваловского проспекта. По словам очевидцев, в пробке утром они простояли полтора часа. Также заторы наблюдали на Верхне-Каменской, Нижне-Каменской, Плесецкой, Глухарской, Планерной улицах, улице Шаврова и проспектах Авиаконструкторов и Королева.

Ремонт Шуваловского проспекта продлится до 1 апреля 2023 года.

Ранее полицейским Петербурга и области запретили выезжать за границу. Выехать за пределы страны смогут только те правоохранители, которые планировали свой отпуск до объявления частичной мобилизации, 21 сентября.

Видео: Telegram / Коменда

