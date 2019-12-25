Полицейским Петербурга и области запретили выезжать за границу

Выехать за пределы страны смогут только те правоохранители, которые планировали свой отпуск до объявления частичной мобилизации, 21 сентября.

Полицейским Петербурга и Ленинградской области запретили выезжать за границу. Выехать за пределы страны смогут только те правоохранители, которые планировали свой отпуск до объявления частичной мобилизации, 21 сентября. Об этом пишет 47news.

В четверг, 29 сентября, начальник полицейского главка по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин сообщил подчиненным о распоряжении министра МВД Колокольцева о том, что сотрудникам запрещен выезд в отпуск за рубеж, если билеты или путёвка были приобретены после 21 сентября.

По предварительным данным, тем, кто приобрел билеты ранее, выехать можно.

Ранее Финляндия закрывает въезд для россиян с туристической визой. В стране хотят остановить поток людей, который въезжает в Финляндию, в том числе с целью транзита.

Фото: Piter.tv

