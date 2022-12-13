На Комендантском проспекте школьница отравилась таблетками

Родственница ученицы 11 класса рассказала полицейским, что ребенок долгое время принимал препараты от аллергии и анорексии.

В Приморском районе девочка отравилась таблетками. Пострадавшую доставили в больницу № 5 имени Филатова. По информации Piter.tv, инцидент произошел в жилом доме на Комендантском проспекте.

Отметим, что пострадавшая приехала в Северную столицу из Костромского края к своей тете. На место случившегося приехали правоохранители. Родственница ученицы 11 класса рассказала полицейским, что ребенок долгое время принимал препараты от аллергии и анорексии.

Девочка воспитывается в полной и благополучной семье. На учетах не состоит. Конфликтов между родственниками не было.

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Фото: Piter.tv