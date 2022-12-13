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На Комендантском проспекте школьница отравилась таблетками
Сегодня, 10:17
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На Комендантском проспекте школьница отравилась таблетками

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Родственница ученицы 11 класса рассказала полицейским, что ребенок долгое время принимал препараты от аллергии и анорексии. 

В Приморском районе девочка отравилась таблетками. Пострадавшую доставили в больницу № 5 имени Филатова. По информации Piter.tv, инцидент произошел в жилом доме на Комендантском проспекте.

Отметим, что пострадавшая приехала в Северную столицу из Костромского края к своей тете. На место случившегося приехали правоохранители. Родственница ученицы 11 класса рассказала полицейским, что ребенок долгое время принимал препараты от аллергии и анорексии. 

Девочка воспитывается в полной и благополучной семье. На учетах не состоит. Конфликтов между родственниками не было. 

Ранее на Piter.tv: на Ленинском проспекте пенсионерка передала накопления мошенникам, выбросив деньги в окно. 

Фото:  Piter.tv

Теги: дети, отравление таблетками, полиция, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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