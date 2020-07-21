На Комендантском проспекте сгорел Volkswagen

Информации о пострадавших не поступало.

В субботу вечером, 13 ноября, в Приморском районе Петербурга загорелся автомобиль Volkswagen. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило в 21:28. Автомобиль загорелся у дома 24 по Комендантскому проспекту. По данным ведомства, машина "выгорела по всей площади". Информации о пострадавших не поступало.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 21:39. В тушении пожара участвовали 10 пожарных и 2 спецмашины.

Ранее на проспекте Испытателей после ДТП вспыхнул автомобиль. В результате случившегося никто не пострадал.

Фото: Piter.tv