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На Комендантском проспекте сгорел Volkswagen
Сегодня, 21:55
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На Комендантском проспекте сгорел Volkswagen

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Информации о пострадавших не поступало. 

В субботу вечером, 13 ноября, в Приморском районе Петербурга загорелся автомобиль Volkswagen. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу. 

Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило в  21:28. Автомобиль загорелся у дома 24 по Комендантскому проспекту. По данным ведомства, машина "выгорела по всей площади". Информации о пострадавших не поступало. 

Полностью ликвидировать пожар удалось в 21:39. В тушении пожара участвовали 10 пожарных и 2 спецмашины.

Ранее на проспекте Испытателей после ДТП вспыхнул автомобиль. В результате случившегося никто не пострадал.

Фото: Piter.tv 

Теги: загорелся автомобиль, комендатский проспект
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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