На Комендантском одно авто отправило другое в троллейбус

По предварительной информации, пострадали водители легковушек.

Серьёзное ДТП притормозило движение троллейбусов утром 17 августа в Приморском районе города.

Около 8 утра на Комендантском проспекте столкнулись две легковушки, одна из них отлетела в троллейбус. По предварительной информации, пострадали водители автомобилей, в троллейбусе все целы. Пробки на месте ДТП нет.

Ночью 16 августа в Петербурге задержали мотоциклиста, пытавшегося уйти от полицейской погони.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Коваленко)