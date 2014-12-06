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На Комендантском одно авто отправило другое в троллейбус
Сегодня, 9:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Комендантском одно авто отправило другое в троллейбус

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По предварительной информации, пострадали водители легковушек.

Серьёзное ДТП притормозило движение троллейбусов утром 17 августа в Приморском районе города.

Около 8 утра на Комендантском проспекте столкнулись две легковушки, одна из них отлетела в троллейбус. По предварительной информации, пострадали водители автомобилей, в троллейбусе все целы. Пробки на месте ДТП нет.

Ночью 16 августа в Петербурге задержали мотоциклиста, пытавшегося уйти от полицейской погони.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Коваленко)

Теги: комендантский проспект, массовое дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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