На Комендантской площади такси поехало по трамвайным путям

Почему машина оказалась не на своем участке дороги – неизвестно.

Ранним утром 19 декабря петербуржцы заметили выкатившееся на трамвайные пути такси. Машина предпочла асфальту на Комендантской площади рельсы и застряла на не подходящей для своих колес дороге.

Как именно и почему водитель оказался на путях, неизвестно. Однако комментаторы предполагают, что виновата невнимательность.

Не он первый ,кто там поехал. Невнимательно поворачивают налево – Денис Д.

Другие подумали, что водитель был пьян, поэтому выехал на рельсы. На дорогах в это время не было пробок, чтобы выбрать для ее объезда такой путь.

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Фото: Анютик Глухова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте