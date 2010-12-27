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На Комендантской площади такси поехало по трамвайным путям
Сегодня, 10:38
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himif

На Комендантской площади такси поехало по трамвайным путям

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Почему машина оказалась не на своем участке дороги – неизвестно.

Ранним утром 19 декабря петербуржцы заметили выкатившееся на трамвайные пути такси. Машина предпочла асфальту на Комендантской площади рельсы и застряла на не подходящей для своих колес дороге.

Как именно и почему водитель оказался на путях, неизвестно. Однако комментаторы предполагают, что виновата невнимательность.

Не он первый ,кто там поехал. Невнимательно поворачивают налево

– Денис Д.

Другие подумали, что водитель был пьян, поэтому выехал на рельсы. На дорогах в это время не было пробок, чтобы выбрать для ее объезда такой путь.

В Невском районе водитель "Жигулей" сбил маленькую девочку и скрылся.

Фото: Анютик Глухова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте

Теги: такси, трамвайные пути
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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