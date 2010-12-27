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В Невском районе водитель "Жигулей" сбил маленькую девочку и скрылся
Сегодня, 9:22
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IRINA_CHALKINA

В Невском районе водитель "Жигулей" сбил маленькую девочку и скрылся

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После аварии мужчина все-таки отвёз ребёнка в травму.

В минувшую среду, 18 декабря, в Невском районе водитель "Жигулей" сбил маленькую девочку и скрылся. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Инцидент произошёл на Народной улицы. Малышка гуляла во дворе вместе со своей мамой, а мужчина не заметил ребёнка и совершил на него наезд. Отмечается, что на сапогах пятилетней девочке были светоотражающие полоски. По словам матери, мужчина отвёз их в больницу, а после скрылся, не оставив своих данных. Женщина поспит лишь цвет машины.

Девочка получила тяжелые травмы.

Полиция разыскивает водителя.

Фото:pixabay 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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