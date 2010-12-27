Подросток с ребенком попал под машину на "зебре" на Николая Рубцова

Мальчики получили травмы средней степени тяжести.

В ДТП на пересечении улиц Федора Абрамова и Николая Рубцова пострадали два ребенка, сообщила пресс-служба УГИБДД по Выборгскому району Петербурга.

По предварительным данным, авария произошла около 17:15 18 декабря. Водитель "Шкоды" поворачивал направо и сбил мальчиков 3-х и 17-ти лет. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Водоканал" готовится к возможным подтоплениям в Петербурге из-за сильных дождей.

Фото: "Дорожный инспектор" / VK