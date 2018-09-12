На Колтушском шоссе в ДТП погиб мотоциклист

Утром 3 сентября на Колтушском шоссе произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.
По предварительной информации, в 7:10 произошло столкновение двух транспортных средств. Мотоциклист 1988 года рождения на Ямахе без номера выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus, за рулем которого был мужчина 1955 года рождения.
В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, его пассажирка (женщина 1995 г.р.) в тяжёлом состоянии госпитализирована.
Ранее мотоциклисту переломали ноги на набережной реки Карповки.
Видео: ВК/ ДТП и ЧП
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