На Колтушском шоссе в ДТП погиб мотоциклист

Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus.

Утром 3 сентября на Колтушском шоссе произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации, в 7:10 произошло столкновение двух транспортных средств. Мотоциклист 1988 года рождения на Ямахе без номера выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus, за рулем которого был мужчина 1955 года рождения.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, его пассажирка (женщина 1995 г.р.) в тяжёлом состоянии госпитализирована.

Ранее мотоциклисту переломали ноги на набережной реки Карповки.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП