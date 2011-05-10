На Колпинской улице горит гараж и легковушка

Десять спасателей отправились тушить металлическое здание с деревянной крышей.

Сегодня вечером, 11 сентября, в Колпинском районе произошел пожар в гараже. Огонь перекинулся на автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Десять спасателей отправились тушить металлическое здание с деревянной крышей. В ведомстве рассказали, что больше всего повредилась машина.

Спустя час спасатели ликвидировали горение. В 18:38 огонь потушили. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv