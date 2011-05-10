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На Колпинской улице горит гараж и легковушка
Сегодня, 19:09
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На Колпинской улице горит гараж и легковушка

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Десять спасателей отправились тушить металлическое здание с деревянной крышей.

Сегодня вечером, 11 сентября, в Колпинском районе произошел пожар в гараже. Огонь перекинулся на автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. 

Десять спасателей отправились тушить металлическое здание с деревянной крышей. В ведомстве рассказали, что больше всего повредилась машина. 

Спустя час спасатели ликвидировали горение. В 18:38 огонь потушили. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: на  Ленинском проспекте горела квартира.

Фото: Piter.tv

Теги: горит гараж, горит машина, колпинская улица, пожар в колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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