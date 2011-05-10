На Колпинской улице горит гараж и легковушка

Сегодня вечером, 11 сентября, в Колпинском районе произошел пожар в гараже. Огонь перекинулся на автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
Десять спасателей отправились тушить металлическое здание с деревянной крышей. В ведомстве рассказали, что больше всего повредилась машина.
Спустя час спасатели ликвидировали горение. В 18:38 огонь потушили. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее на Piter.tv: на Ленинском проспекте горела квартира.
Фото: Piter.tv
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