На Ленинском проспекте горела квартира

Пламя тушили 10 пожарных и две спецмашины.

Сегодня, 10 сентября, в Кировском районе горела "двушка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел на Ленинском проспекте, 118. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 19:36. В комнате площадью 16 "квадратов" полыхала обстановка площадью 8 квадратных метров.

В 20:13 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Ранее на Piter.tv: на набережной канала Грибоедова пожару присвоили номер 1-БИС.

Фото: Piter.tv