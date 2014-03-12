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На Ленинском проспекте горела квартира
Сегодня, 21:00
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На Ленинском проспекте горела квартира

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Пламя тушили 10 пожарных и две спецмашины.

Сегодня, 10 сентября, в Кировском районе горела "двушка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Пожар произошел на Ленинском проспекте, 118. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 19:36. В комнате площадью 16 "квадратов" полыхала обстановка площадью 8 квадратных метров. 

В 20:13 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС:  2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Ранее на Piter.tv: на набережной канала Грибоедова пожару присвоили номер 1-БИС.

Фото: Piter.tv

Теги: ленинский проспект, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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