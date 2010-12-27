На Коломяжском задержали топливного вора с канистрой

Мужчина опустошал бак "Газели".

В субботу, 23 ноября, ночью сотрудники отдела вневедомственной охраны ВНГ по Петербурге задержали мужчину, сливавшего топливо с чужих припаркованных по Коломяжскому проспекту машин. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

В ходе ночного патрулирования территории стражи порядка увидели у одной из машин неизвестного с канистрой в руках. Мужчина сливал из припаркованной у дома №10 "Газели" бензин в свою подготовленную тару. Вор попытался убежать, заметив патрульный автомобиль, но побег не увенчался успехом – мужчину задержали.

Выяснилось, что до этого мужчина опустошил несколько чужих машин – у задержанного изъяли четыре канистры, каждая была наполовину заполнена топливом. Воришку отправили в местный отдел полиции.

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