На Коломяжском водитель открыл стрельбу из-за парковочного места

За плечами стрелка оказалось несколько судимостей.

Вечером 24 февраля в полицию Приморского района Петербурга обратился 35-летний бизнесмен и заявил о стрельбе на парковке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Потерпевший рассказал, что в него стрелял неизвестный водитель "Киа". Конфликт произошел возле дома №17/1 на Коломяжском проспекте. Мужчины не поделили парковочное место.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали стрелка. Им оказался 44-летний мужчина с несколькими судимостями за плечами. Подозреваемый стрелял из аэрозольного пистолета.

В отношении задержанного составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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