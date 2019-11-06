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На Коломяжском проспекте ночью сгорела квартира алкоголика

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Хозяин жилплощади госпитализирован.

В Приморском районе Петербурга в ночь на 6 ноября горела жилая квартира. Об этом сообщили местные жители через социальные сети. По словам очевидцев, виновником пожара стала "звезда" дома - алкоголик по имени Олег. Известно, что он по неосторожности спалил помещение по адресу Коломяжский проспект, 1.

Свидетели событий рассказали, что нарушителя техники безопасности отвезли в реанимацию. Из-за пожара сотрудникам экстренной службы пришлось эвакуировать в пострадавшем здании жителей двух верхних этажей. Подробности уточняются.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Выборгском районе трое неизвестных сгорели заживо в бытовке.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Максим Марков

Теги: алкоголик, гу мчс, коломяжский проспект
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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