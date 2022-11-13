  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Коломяжском проспекте неизвестный сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП
Сегодня, 21:25
108
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Коломяжском проспекте неизвестный сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

0 0

Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

5 октября во дворе дома 20 по Коломяжскому проспекту неизвестный сбил на автомобиле 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии с закрытым остеоэпифизеолизом внутреннего мыщелка правой бедренной кости. Он отпущен на амбулаторное лечение.

Детали произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержан водитель, устроивший ДТП при попытке скрыться от полицейских.

Фото: Piter.TV

Теги: коломяжский проспект, скрылся с места дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии