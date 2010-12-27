На Коломяжском нашли подпольный цех, где разделывали мясо для шавермы в антисанитарных условиях

Курица разделывалась на столе, накрытом картонкой. Разделанные тушки хранились в полиэтиленовых пакетах.

В Приморском районе Петербурга сотрудники "Потребительского отдела" главного управления МВД нашли подпольных цех, где разделывали курицу для продажи в антисанитарных условиях. Готовое филе реализовывали через пирожковые и шаурмичные. Об этом стало известно из группы "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Пока что нет никаких данных, как долго существовал данный цех и сколько в нём уже произвели продукции. Курица разделывалась на столе, накрытом картонкой. Разделанные тушки хранились в полиэтиленовых пакетах.

Теперь нелегальными поставщиками куриного мяса будут заниматься сотрудники полиции и Россельхознадзор.

Кафе-шаверма, в которой отравились 53 человека, вновь открыла свои двери.

Фото: ВК/ Экстренный вызов Санкт-Петербург