Кафе-шаверма, в которой отравились 53 человека, вновь открыла свои двери

27 июля в кафе сделали днем бесплатной шавермы.

В субботу, 27 июля, стало известно, что кафе-шаверма, закрытое несколько месяцев назад за многочисленные нарушения санитарных норм, вновь открыта для посетителей.

На видео, присланном мобильным корреспондентом Piter.TV, видно, что для привлечения клиентов заведение даже объявило день бесплатной шавермы.

Напомним, что в кафе на проспекте Непокоренных,6 отравились 53 человека, в связи с чем контрольные органы приняли решение закрыть заведение на три месяца. Скандал был широко освещен в прессе.

Ранее: Шаверма на Непокоренных превратилась в "Евро кальян".

Видео: Piter.TV