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Шаверма на Непокоренных превратилась в "Евро кальян"
Сегодня, 8:34
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Cherepanov

Шаверма на Непокоренных превратилась в "Евро кальян"

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На данный момент заведение закрыто на ремонт.

Печально известное заведение "Евро кебаб" на ул. Непокоренных, д. 6 в Калининском районе Петербурга закрылось на ремонт и сменило вывеску на "Евро кальян". Об этом 16 июля сообщила "Фонтанка.ру".

Ранее в кафе отравились 53 человека. Установлено, что соус для шавермы готовился из сырых яиц, в которых нашли сальмонеллу. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора нашли внутри заведения множество нарушений: для мытья посуды и продуктов в заведении одна раковина, кухня не разделена на горячий и холодный цеха. В кафе не вели документацию, повара и другие сотрудники медкнижки показать не смогли. Суд приказал закрыть его на три месяца.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что незаконное кафе с шавермой выселили из подвала на Каменноостровском.

Фото: Pixabay 

Теги: евро кальян, евро кебаб, калининский район, шаверма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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