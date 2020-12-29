На Коллонтай водитель "Ауди" оставил дорогу без знака

Движение трамваев на некоторое время остановилось.

На улице Коллонтай водитель "Ауди" оставил дорогу без знака пешеходного перехода. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" вечером 5 января. Коммментаторы рассказали, что авария произошла на пересечении улицы Коллонтай с Клочковым переулком. Выяснилось, что водитель иномарки снес столб, забыв повернуть.

Из-за ДТП движение трамваев на некоторое время остановилось.

На улице Коллонтай у перекрёстка с Клочковым переулком водитель Ауди забыл повернуть и снёс столб. Трамваи стоят в сторону метро Большевиков. – написали пользователи в группе.

По предварительной информации, пострадавших не оказалось.

Ранее на пересечении проспектов Институтского и Пархоменко в Петербурге столкнулись такси и автомобиль "Шкода". Есть запись с камер наблюдения.

Фото: vk.com/spb_today