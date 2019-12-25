На "Коле" столкнулись ВАЗ и "Киа"

Пострадали двое.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 26 августа около пяти часов вечера на 97 километре + 590 метров ФАД "Кола" произошло ДТП.

Сообщается, что 50-летний водитель "Киа" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ под управлением 30-летнего мужчины. В результате аварии пассажир "Киа", женщина 65 лет, получила тяжелые травмы, пассажир ВАЗ, мужчина 50 лет, получил травмы средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что в аварии в Металлострое пострадали трое.

Фото: Piter.TV