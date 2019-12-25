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В аварии в Металлострое пострадали трое
Сегодня, 20:37
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smirenny

В аварии в Металлострое пострадали трое

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При каких обстоятельствах произошло ДТП, неясно.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, на Дороге на Металлострой у дома №5 произошло ДТП. 

Сообщается, что 42-летний водитель "Киа" столкнулся с "Фольксвагеном" под управлением 33-летнего водителя. В результате аварии водитель "Фольксвагена" получил тяжелые травмы, пассажир и водитель "Киа"– средние. При каких обстоятельствах произошло столкновение, пока неясно. 

Ранее мы писали, что на проспекте Славы насмерть сбили пенсионерку.

Фото: "Дорожный инспектор"

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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