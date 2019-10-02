На трассе "Кола" на два часа остановят движение из-за разводки моста через Свирь

Проезд станет невозможным 26 июня с 8.50 до 10.50.

Автомобилистов из Петербурга и области предупредили о перекрытии движения на автодороге "Кола" на 236-м километре, у города Лодейное Поле. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", 26 июня с 8.50 до 10.50 проезд по трассе из Петербурга до границы с Королевством Норвегия будет невозможным из-за разводки моста через реку Свирь.

Изменения в транспортное движение внесли из-за необходимости прохода по реке нескольких судов. Высотный габарит судов составляет 21 метр максимум, поэтому разводка моста оказалась необходима. Водителей попросили учесть данный фактор при составлении маршрута.

Ранее мы рассказывали, что до середины октября ограничат движение по Шуваловскому, Рижскому и Старо-Петергофскому проспектам.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"