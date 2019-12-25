До середины октября ограничат движение по Шуваловскому, Рижскому и Старо-Петергофскому проспектам

Также затрудненный проезд ожидает несколько улиц в Василеостровском районе.

ГАТИ предупредила петербургских автомобилистов о новых ограничениях движения, часть из которых вступит в силу уже 25 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Инспекции.

Так, с грядущего четверга и до 14 октября ограничится проезд по Шуваловскому проспекту от улицы Оптиков до Мебельной, на участке пройдут работы по прокладке газопровода. Столь же долгие ограничения ждут Рижский и Старо-Петергофский проспект: с 26 июня по 15 октября у дома №35 по Рижскому проспекту будут устанавливать строительные леса и капитально ремонтировать жилой дом.

Еще ряд изменений ждет Василеостровский район, где с 25 июня по 23 июля дорожный ремонт затруднит проезд по набережной реки Смоленки от проспекта КИМа до Уральской улицы, а с 10 по 13 июля движение на этом участке закроется совсем. Также с 10 по 11 июля полностью перекроется проезд по переулку Декабристов и Сазоновской улице возле Уральской улицы, а с 12 по 13 июля не получится проехать по Смоленскому мосту.

Также сообщалось, что на петербургской дамбе на два дня закроется затвор сооружения С-2.

Фото: Piter.TV