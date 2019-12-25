На петербургской дамбе на два дня закроется затвор сооружения С-2

Движение автомобилей по мосту сооружения останется в силе.

На петербургской дамбе с 22 по 24 июня закроется один из затворов. Как сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений города, затвор судопропускного сооружения С-2 переведут в закрытое положение из-за необходимых работ по замене рабочей жидкости в гидроцилиндрах.

Отмечается, что до окончания технических работ, согласованных с Большим портом Петербурга, движение по каналу через С-2 запрещено. При этом транспорт сможет беспрепятственно передвигаться по мосту сооружения.

Также стало известно, что дорожные работы ограничат проезд по улице Ильюшина до 6 августа.

Фото: dambaspb_kzs / Instagram