На Кировском заводе начали изготавливать тракторы нового поколения

Создатели рассказали о модернизации старой модели "Кировец".

На "Петербургском тракторном заводе" начали изготавливать образцы нового поколения. Выпуски являются модернизацией трактора "Кировец" (К-7). Однако, в новых устройствах оборудована шумоизоляция и обновлен дизайн модели.

Специалисты улучшили обзор водителю благодаря форме капота. Сама кабина стала более просторной. Среди нововведений: преображение платформы всей линейки К-7. Обновлена трансмиссионная группа и система защиты от ошибочных действий оператора. В первом случае эксперты соединили автоматизированную коробку передач Т5 с ведущими мостами Т-400. Создатели усилили сельхознавеску и тяговой бус, увеличили шины для возможности работы с более тяжелой техникой.

Изготовление новых "Кировцев" запущено 12 июля. Известно, что мощность каждого трактора будет составлять от 300 до 435 л.с. В развитие производство у компании ушло около четырех миллиардов рублей.

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