К приезду Путина итальянский художник с помощью трактора нарисовал на поле князя Владимира

Дарио Гамбарин признался, что это своеобразный подарок российскому президенту.

Итальянский художник Дарио Гамбарин при помощи трактора "нарисовал" на поле в области Венето огромное изображение князя Владимира (ок. 960-1015). Свое новое произведение он приурочил к приезду на Апеннины президента РФ Владимира Путина (4 июля). Об этом сообщило РИА Новости.

Художник стал популярен как раз благодаря своей манере написания, он никогда не использует кисть и полотно. Только поля и трактор.

Гамбарин признался, что это своеобразный подарок российскому президенту. Ведь в 2013 году при встрече с папой Франциском Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери.

В длину портрет составил около 200 метров, площадь – 24 000 квадратных метра.

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Фото: Dario Gambarin