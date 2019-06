Видео: на разогреве Kiss художник нарисовал потрет группы

Коллектив сыграл в Ледовом шоу в рамках прощального тура.

Во вторник, 12 июня, знаменитая рок-группа KISS сыграла прощальный концерт в петербургском Ледовом дворце. На разогреве у музыкантов выступил известный художник Дэвид Гарибальди, который за несколько минут нарисовал потрет главных героев вечера. Корреспондент Piter.TV снял процесс на видео.

В ролике видно, как художник за 5 минут подобно уличным художникам воплотил образ легендарных музыкантов на черном холсте. В конце под бурные аплодисменты он сорвал заранее подготовленную заплатку, за которой скрывалась надпись " St. Petersburg".

Всего за вечер группы сыграла более 20 песен, включая свой знаменитый хит "I was made for loving you baby". В конце музыканты попрощались с публикой и устроили салют в честь своих фанатов.

За свою карьеру музыканты заработали титул одного из самых зрелищных рок-коллективов. За все карьеру група продала более 100 миллионов записей. Прощальный тур Kiss продлится до декабря следующего года.

Видео: Piter.TV