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На Кировском карьере мужчина подстрелил двух отдыхающих
Сегодня, 15:14
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На Кировском карьере мужчина подстрелил двух отдыхающих

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Пострадавших прямо с берега забрала машина скорой помощи.

В воскресенье, 11 июля, в Тосненском районе Ленобласти задержали 29-летнего молодого человека, который решил пострелять в отдыхающих. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что вблизи Кировского карьера местный житель начал стрельбу по двум мужчинам. Пострадавших госпитализировали с ранениями. 

Хулиган сейчас находится в дежурной части. Проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Орлово-Денисовском проспекте местные жители устроили перестрелку. 

Фото: pixabay

Теги: ленобласть стрельба, мужчина с ружьем, тосненский район
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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