На Кировском карьере мужчина подстрелил двух отдыхающих

Пострадавших прямо с берега забрала машина скорой помощи.

В воскресенье, 11 июля, в Тосненском районе Ленобласти задержали 29-летнего молодого человека, который решил пострелять в отдыхающих. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что вблизи Кировского карьера местный житель начал стрельбу по двум мужчинам. Пострадавших госпитализировали с ранениями.

Хулиган сейчас находится в дежурной части. Проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Орлово-Денисовском проспекте местные жители устроили перестрелку.

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