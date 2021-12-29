На Кингисеппском шоссе задержали мужчину, который размахивал двумя ножами перед прохожими

В результате инцидента никто не пострадал.

Во вторник, 25 января, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пугал прохожих холодным оружием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу.

Сообщение о петербуржце, размахивавшем двумя ножами у одной из парадной дома на Кингисеппском шоссе, поступило около 16:00 сегодня, 25 января. Сотрудники ведомства оперативно приехали на место преступления, где обезоружили и задержали мужчину. Позже его доставили в отделении полиции.

Росгвардейцы изъяли ножи. В результате инцидента никто не пострадал. В группе ведомства во "Вконтакте" опубликовали видео с задержания, где мужчина ведет себя адекватно.

Ранее в здания судов Ленобласти пытались пронести почти 1 тыс. опасных предметов за 2021 год.

Видео и фото: Вконтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области