В здания судов Ленобласти пытались пронести почти 1 тыс. опасных предметов за 2021 год

У посетителей часто при себе были канцелярские ножи, аэрозольные распылители, отвертки и ножницы.

За прошедший год у посетителей судов Ленобласти выявили 959 потенциально опасных предметов, которые граждане пытались пронести в здания. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по 47 региону.

Среди опасных предметов на пропускном пункте были оставлены 841 боеприпас, 19 единиц холодного оружия, 23 электрошокера и 52 единицы травматического и газового оружия.

Более того, у посетителей часто при себе были канцелярские ножи, аэрозольные распылители, отвертки и ножницы.

Ранее СК начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота. Речь идет о более чем 2 тыс. экспонатов.

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