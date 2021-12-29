СК начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота

Речь идет о более чем 2 тыс. экспонатов.

Следственный комитет России проводит доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, которая принадлежит четырем музеям Крыма. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова.

В настоящее время следователи опрашивают причастных к вывозу экспонаты с территории полуострова. Известно, что предметы культуры были отправлены на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердам в феврале 2014 года – до присоединения полуострова к РФ. Речь идет о более чем двух тысячах экспонатов.

Есть конкретные чиновники, которые давали указания. Они должны были организовать передачу, оформление этой коллекции как неотъемлемой части музейного фонда РФ в музейный фонд нашей страны. Своевременно этого сделано не было, отметил Александр Молохов

В конце октября прошлого года апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть сдано на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на территории полуострова. Вопрос о принадлежности предметов культуры не рассматривался. Речь шла только о передаче экспонатов.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента России Владимира Путина, РФ не могла отказать в защите Севастополю и Крыму в 2014 году и безвольно смотреть на происходящее в Донбассе.

Ранее глава российского Минкульта Ольга Любимова доложила президенту РФ Владимиру Путину о подготовке в стране реставраторов музыкальных инструментов.

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